МИД России требует от Чехии "сдать" дипломата, который якобы провез наркотики

Министерство иностранных дел России заявило, что сотрудник посольства Чехии якобы незаконно провез "сильнодействующие вещества", и хочет привлечь его к уголовной ответственности.

Такое ведомство Марии Захаровой заявило в понедельник, 29 июля, пишет "Европейская правда".

Российский МИД сказал, что вызвал временного поверенного в делах Чехии Яна Ондржейка и выразил "решительный протест" из-за якобы "попытки контрабанды сильнодействующих веществ" работником посольства.

Внешнеполитическое ведомство России предложило Чехии "отказаться от иммунитета от уголовной юрисдикции" в отношении этого работника посольства "для привлечения его к уголовной ответственности".

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"В противном случае он должен будет покинуть территорию Российской Федерации", – подытожили там.

Чешский МИД в ответ на запрос ČTK подтвердил вызов главы дипмиссии в России, но отказался комментировать детали.

Отметим, что это не первый случай, когда Москва использует "контрабанду наркотических веществ" для задержания или попытки задержания иностранцев.

В феврале российские таможенники задержали в Санкт-Петербурге немецкого гражданина, обвинив его в перевозке конфет с каннабисом.

В то же время в 2018 году в посольстве России в Аргентине полиция изъяла 400 килограммов кокаина.