Вирок Трампу у кримінальній справі в Нью-Йорку перенесли з липня на вересень

Оголошення вироку експрезиденту США Дональду Трампу у кримінальній справі, пов’язаній з виплатою коштів порноакторці задля приховування інформації перед виборами, відклали на вересень.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Суддя Хуан Мерчан вирішив, що оголосить вирок не пізніше 18 вересня, тоді як початковою датою було 11 липня. Він змістив дату на пізнішу для того, щоб розглянути аргумент Трампа про те, що внаслідок нового вироку Верховного суду США він може бути захищений від притягнення до відповідальності.

У прокуратурі Мангеттена назвали аргумент адвокатів Трампа "безпідставним", проте погодилися на відтермінування.

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Таким чином, вирок експрезиденту оголосять за лічені тижні до виборів 5 листопада.

Нагадаємо, йдеться про перший кримінальний процес над Трампом у справі про виплату грошей порноакторці за нерозголошення інформації з метою впливу на вибори 2016 року. Це – перший кримінальний суд над експрезидентом в історії США.

Журі присяжних 30 травня визнало експрезидента США Дональда Трампа винним за всіма 34 пунктами звинувачень у кримінальній справі, що пов'язана з приховуванням інформації про позашлюбні зв'язки.

1 липня Верховний суд Сполучених Штатів визнав, що колишній президент Дональд Трамп має певний рівень імунітету від кримінального переслідування у справі про штурм Капітолія 6 січня 2021 року.

Чинний президент Джо Байден назвав висновки суду небезпечним прецедентом.