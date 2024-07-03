Приговор Трампу по уголовному делу в Нью-Йорке перенесли с июля на сентябрь

Объявление приговора экс-президенту США Дональду Трампу по уголовному делу, связанному с выплатой средств порноактрисе Сторми Дэниелс для сокрытия информации перед выборами, отложили на сентябрь.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Судья Хуан Мерчан решил, что объявит приговор не позднее 18 сентября, тогда как первоначальной датой было 11 июля. Он сместил дату на более позднюю для того, чтобы рассмотреть аргумент Трампа о том, что в результате нового приговора Верховного суда США он может быть защищен от привлечения к ответственности.

В прокуратуре Манхэттена назвали аргумент адвокатов Трампа "безосновательным", однако согласились на отсрочку.

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Таким образом, приговор экс-президенту объявят за считанные недели до выборов 5 ноября.

Напомним, речь идет о первом уголовном процессе над Трампом по делу о выплате денег порноактрисе за неразглашение информации с целью влияния на выборы 2016 года. Это – первый уголовный суд над экс-президентом в истории США.

Жюри присяжных 30 мая признало экс-президента США Дональда Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинений по уголовному делу, связанному с сокрытием информации о внебрачных связях.

1 июля Верховный суд Соединенных Штатов признал, что бывший президент Дональд Трамп имеет определенный уровень иммунитета от уголовного преследования по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года.

Действующий президент Джо Байден назвал выводы суда опасным прецедентом.