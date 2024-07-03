Україна та Норвегія погодили продовження "транспортного безвізу"

Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач заявив, що Київ погодив із Норвегією продовження лібералізації вантажних перевезень.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у Facebook.

За його словами, лібералізацію вантажних перевезень з Норвегією наразі погодили до 30 вересня цього року.

"У серпні проведемо окрему комісію, де будемо домовлятись про пролонгування "транспортного безвізу" на більш тривалий термін", – зазначив Деркач.

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Він уточнив, що, як і раніше, ці умови поширюються на вантажівки стандарту Євро-5 та вище.

"Наша мета – забезпечити можливість бездозвільних перевезень нашому бізнесу до якомога більшої кількості країн. Сьогодні таких держав вже 37, включно з Євросоюзом", – нагадав посадовець.

Нагадаємо, 20 червня ЄС продовжив дію "транспортного безвізу" з Україною ще на рік із можливістю його автоматичної пролонгації до кінця 2025 року, але угода містить оновлення.

Угода скасовує необхідність отримання українськими перевізниками відповідних дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень в держави ЄС та дозволяє уникнути зупинки експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску.

Також Угода передбачає заходи зі спрощення визнання водійських документів: власників посвідчень водіїв, виданих однією зі сторін, звільняють від вимоги мати міжнародне посвідчення водія.

Докладно про зміни в угоді – в колонці заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергія Деркача "Транспортний безвіз" за оновленими правилами: про що домовились Україна та ЄС.