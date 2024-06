ЄС на рік продовжив угоду про "транспортний безвіз" з Україною

Єврокомісія і Україна на рік продовжили дію угоди про лібералізацію вантажних перевезень, відому як "транспортний безвіз".

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Шмигаль повідомив, що Єврокомісія та Україна на рік продовжили угоду про "транспортний безвіз" із можливість автоматично продовжити її до кінця 2025 року.

🇺🇦 🇪🇺 Ukraine and the European Commission have extended the agreement on the liberalisation of freight transport by one year, with the possibility of an automatic extension until the end of 2025. This is an important step towards integrating #Ukraine into the EU area, increasing…

