ЄС на рік продовжив угоду про "транспортний безвіз" з Україною

Єврокомісія і Україна на рік продовжили дію угоди про лібералізацію вантажних перевезень, відому як "транспортний безвіз".

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Шмигаль повідомив, що Єврокомісія та Україна на рік продовжили угоду про "транспортний безвіз" із можливість автоматично продовжити її до кінця 2025 року.

🇺🇦 🇪🇺 Ukraine and the European Commission have extended the agreement on the liberalisation of freight transport by one year, with the possibility of an automatic extension until the end of 2025. This is an important step towards integrating #Ukraine into the EU area, increasing… Реклама: June 20, 2024

"Це важливий крок до інтеграції України в простір ЄС, зростання українського експорту та європейського імпорту, посилення економіки та стійкості. Дякую Урсулі фон дер Ляєн та Єврокомісії за підтримку України", – написав Шмигаль у своєму X (Twitter).

Кадри підписання документа про продовження угоди опублікувало також Представництво України при ЄС.

Deputy Minister @SerhiyDerkach & @AdinaValean signed Agreement on extension of road transport visa-free regime between Ukraine & EU.Mutually important decision for our economies & trade.

Agreement is key element of #SolidarityLanes that supports UA export in times of russian war. pic.twitter.com/WhcCgWPMEM – UKR Mission to the EU (@UA_EUMission) June 20, 2024

Нагадаємо, Україна та Європейський Союз підписали угоду про "транспортний безвіз" 29 червня 2022 року, навесні 2023 року її продовжили до 30 червня 2024 року.

Угода скасовує необхідність отримання українськими перевізниками відповідних дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень в держави ЄС та дозволяє уникнути зупинки експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску.

Також Угода передбачає заходи зі спрощення визнання водійських документів: власників посвідчень водіїв, виданих однією зі сторін, звільняють від вимоги мати міжнародне посвідчення водія.

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