Украина и Норвегия согласовали продление "транспортного безвиза"

Заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач заявил, что Киев согласовал с Норвегией продолжение либерализации грузовых перевозок.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в Facebook.

По его словам, либерализацию грузовых перевозок с Норвегией пока согласовали до 30 сентября этого года.

"В августе проведем отдельную комиссию, где будем договариваться о пролонгации "транспортного безвиза" на более длительный срок", – отметил Деркач.

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Он уточнил, что, как и раньше, эти условия распространяются на грузовики стандарта Евро-5 и выше.

"Наша цель – обеспечить возможность безразрешительных перевозок нашему бизнесу в как можно большее количество стран. Сегодня таких государств уже 37, включая Евросоюз", – напомнил чиновник.

Напомним, 20 июня ЕС продлил действие "транспортного безвиза" с Украиной еще на год с возможностью его автоматической пролонгации до конца 2025 года, но соглашение содержит обновления.

Соглашение отменяет необходимость получения украинскими перевозчиками соответствующих разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС и позволяет избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска.

Также Соглашение предусматривает меры по упрощению признания водительских документов: владельцев водительских удостоверений, выданных одной из сторон, освобождают от требования иметь международное водительское удостоверение.

Подробно об изменениях в соглашении – в колонке заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергея Деркача "Транспортный безвиз" по обновленным правилам: о чем договорились Украина и ЕС.