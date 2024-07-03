Керівна партія Греції вигнала депутата, який почубився з працівником аеропорту

Керівна правоцентристська партія Греції в середу вигнала депутата і колишнього міністра, який, як стверджується, вдарив працівника аеропорту, який не дозволив йому сісти на внутрішній рейс, на який він запізнився.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Лефтерис Авгенакіс, який обіймав посади міністра спорту та сільського господарства, вибачився за інцидент, що стався на початку цього місяця в міжнародному аеропорту Афін. Він заперечив застосування фізичного насильства до працівника, заявивши, що мала місце лише "словесна напруга".

У соціальних мережах з'явилося відео з камери спостереження, на якому нібито видно, як Авгенакіс, депутат від партії "Нова демократія" прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса, намагався вирвати телефон співробітника під час сварки.

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Він сказав, що зробив це, тому що хотів поговорити з керівництвом працівника "з останньої спроби", щоб встигнути на рейс, на який він запізнився.

Спікер парламенту Константінос Тассулас наклав двотижневу заборону на відвідування Авгенакісом законодавчих засідань, назвавши його поведінку в аеропорту "неприйнятною".

"Я знаю, що (Авгенакіс) публічно вибачився, але я не можу прийняти вибачення", – сказав Тассулас.

Авгенакіс представляє виборчий округ на південному острові Крит. У середу він заявив, що залишиться в парламенті як незалежний депутат і не збирається складати мандат.

Після його вигнання "Нова демократія" матиме 157 депутатів у 300-місцевому парламенті.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс після виборів до Європарламенту провів перестановки у своєму уряді, залишивши на своїх місцях міністрів закордонних справ та фінансів.