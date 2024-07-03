Правящая партия Греции выгнала депутата, который подрался с работником аэропорта

Правящая правоцентристская партия Греции в среду выгнала депутата и бывшего министра, который, как утверждается, ударил работника аэропорта, который не позволил ему сесть на внутренний рейс, на который он опоздал.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Лефтерис Авгенакис, который занимал должности министра спорта и сельского хозяйства, извинился за инцидент, произошедший в начале этого месяца в международном аэропорту Афин. Он отрицает применение физического насилия к работнику, заявив, что имело место лишь "словесное напряжение".

В социальных сетях появилось видео с камеры наблюдения, на котором якобы видно, как Авгенакис, депутат от партии "Новая демократия" премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, пытался вырвать телефон сотрудника во время ссоры.

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Он сказал, что сделал это, потому что хотел поговорить с руководством работника "с последней попытки", чтобы успеть на рейс, на который он опоздал.

Спикер парламента Константинос Тассулас наложил двухнедельный запрет на посещение Авгенакисом законодательных заседаний, назвав его поведение в аэропорту "неприемлемым".

"Я знаю, что (Авгенакис) публично извинился, но я не могу принять извинения", – сказал Тассулас.

Авгенакис представляет избирательный округ на южном острове Крит. В среду он заявил, что останется в парламенте как независимый депутат и не собирается складывать мандат.

После его изгнания "Новая демократия" будет иметь 157 депутатов в 300-местном парламенте.

Напомним, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис после выборов в Европарламент провел перестановки в своем правительстве, оставив на своих местах министров иностранных дел и финансов.