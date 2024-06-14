Прем'єр Греції змінив склад уряду після виборів до Європарламенту

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс після виборів до Європарламенту провів перестановки у своєму уряді, залишивши на своїх місцях міністрів закордонних справ та фінансів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Він оголосив ці зміни після того, як правоцентристська партія Міцотакіса показала гірші результати, ніж очікувалося, на недільних виборах до Європейського парламенту.

Попри те, що прем'єр залишив на посадах міністра фінансів Костіса Хатзідакіса та міністра закордонних справ Георгіоса Герапетрітіса, він призначив Такіса Теодорікакоса міністром розвитку, а Нікі Керамеус перевів із Міністерства внутрішніх справ до Міністерства праці.

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Водночас колишнього міністра оборони Нікоса Папанагіотопулоса призначили міністром міграції. Нинішній очільник Міноборони Нікос Дендіас залишається на посаді.

Партія Міцотакіса "Нова демократія", яка очолює Грецію з 2019 року, посіла перше місце на виборах до Європарламенту з 28,3% голосів. Але вона не досягла поставленої прем'єром мети в 33%, а також набрала менше, ніж отримала на національних виборах у червні 2023 року – 40%.

Попри економічне відновлення після десятиліття кризи заробітна плата в Греції все ще залишається нижчою за середній показник по Євросоюзу.

Міцотакіс пояснив "протестне" голосування високою вартістю життя, заявивши, що його уряд намагатиметься в межах бюджету боротися з підвищенням цін на продукти харчування, але виключив зниження податку з продажів.

Прем'єр також виключив можливість дострокових виборів. Його повноваження закінчуються в 2027 році.

Раніше повідомляли, що етнічний грек Альфред Белері, який опинився за ґратами в Албанії через звинувачення у нібито підкупі виборців під час місцевих виборів, пройшов до Європарламенту у складі партії Міцотакіса "Нова демократія".

Як відомо, Греція вимагала від Албанії відпустити Белері, вважаючи звинувачення проти нього надуманими, та погрожувала Тирані проблемами з євроінтеграцією.

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