У Туреччині загинула в ДТП 63-річна українка
У турецькому місті Аланія сталася смертельна ДТП за участі пішохода і мотоцикліста, у ній загинула громадянка України.
Про це вдень у понеділок повідомило місцеве видання Alanya Haber, пише "Європейська правда".
Смертельна аварія сталась у темну пору доби на трасі D-400 у межах міста. D-400 є великою автомобільною дорогою, що сполучає міста південного узбережжя Туреччини.
19-річний мотоцикліст скоїв наїзд на 63-річну українку, коли вона перетинала трасу. З фото з місця події незрозуміло, чи наїзд стався на пішохідному переході.
Жінка загинула на місці, водій мотоцикла – у лікарні з тяжкими травмами.
Видання називає імена обох учасників події, загиблу українку звали Валентина Світлична.
Нагадаємо, раніше цього місяця у ДТП в Німеччині загинув 19-річний український водій.
У ДТП мікроавтобуса у Польщі під кордоном з Німеччиною постраждали 9 українців, у тому числі діти.