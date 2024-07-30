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У Туреччині загинула в ДТП 63-річна українка

Новини — Вівторок, 30 липня 2024, 10:47 — Марія Ємець

У турецькому місті Аланія сталася смертельна ДТП за участі пішохода і мотоцикліста, у ній загинула громадянка України.

Про це вдень у понеділок повідомило місцеве видання Alanya Haber, пише "Європейська правда".

Смертельна аварія сталась у темну пору доби на трасі D-400 у межах міста.   D-400 є великою автомобільною дорогою, що сполучає міста південного узбережжя Туреччини. 

19-річний мотоцикліст скоїв наїзд на 63-річну українку, коли вона перетинала трасу. З фото з місця події незрозуміло, чи наїзд стався на пішохідному переході. 

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Жінка загинула на місці, водій мотоцикла – у лікарні з тяжкими травмами. 

Видання називає імена обох учасників події, загиблу українку звали Валентина Світлична. 

Нагадаємо, раніше цього місяця у ДТП в Німеччині загинув 19-річний український водій.

У ДТП мікроавтобуса у Польщі під кордоном з Німеччиною постраждали 9 українців, у тому числі діти. 

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Туреччина інциденти
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