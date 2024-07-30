В Турции погибла в ДТП 63-летняя украинка

В турецком городе Алания произошло смертельное ДТП с участием пешехода и мотоциклиста, в нем погибла гражданка Украины.

Об этом днем в понедельник сообщило местное издание Alanya Haber, пишет "Европейская правда".

Смертельная авария произошла в темное время суток на трассе D-400 в черте города. D-400 является большой автомобильной дорогой, соединяющей города южного побережья Турции.

19-летний мотоциклист совершил наезд на 63-летнюю украинку, когда она пересекала трассу. По фото с места происшествия непонятно, был ли там пешеходный переход.

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Женщина погибла на месте, водитель мотоцикла – в больнице с тяжелыми травмами.

Издание называет имена обоих участников происшествия, погибшую украинку звали Валентина Светличная.

Напомним, ранее в этом месяце в ДТП в Германии погиб 19-летний украинский водитель.

В ДТП микроавтобуса в Польше под границей с Германией пострадали 9 украинцев, в том числе дети.