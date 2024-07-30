Єврокомісія попросить Угорщину пояснити спрощення в’їзду для громадян РФ і Білорусі

Єврокомісія попросить Будапешт надати детальну інформацію щодо того, як Угорщина змінює візові вимоги для громадян Росії та Білорусі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила на щоденному брифінгу речниця Єврокомісії Аніта Гіппер.

Речницю попросили прокоментувати повідомлення про те, що Угорщина – член Шенгенської зони - послабила візові вимоги до громадян Росії та Білорусі.

Аніта Гіппер відповіла, що Єврокомісія буде спілкуватися з угорською владою, щоб з’ясувати конкретні масштаби рішення Будапешта і його відповідність європейським правилам.

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"Росія є безпековою загрозою для ЄС. Усі інструменти на рівні країн-членів і ЄС мають забезпечувати безпеку Євросоюзу і брати до уваги безпеку Шенгенської зони загалом", – зазначила вона.

Речниця додала, що Угорщина, пропускаючи громадян третіх країн, зобов’язана забезпечити виконання усіх вимог щодо в’їзду до Шенгенської зони.

"Це стосується не лише наявності віз або чинних посвідок на проживання, але й відсутності їх у червоних списках у базах даних Шенгену", – зауважила вона.

Нагадаємо, у липні Угорщина опублікувала деталі нової системи прискореного оформлення віз для громадян восьми країн, включаючи Росію і Білорусь, які зможуть в'їжджати до Угорщини без безпекових перевірок або інших обмежень.

Будапешт заявив, що багато з них будуватимуть атомну електростанцію з використанням російських технологій.

Лідер найбільшої європейської партії вже закликав обговорити це рішення Угорщини на саміті ЄС, наголошуючи, що це створює значні безпекові загрози для країн Євросоюзу.



