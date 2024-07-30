FT: ЄС попередили, що Угорщина відчинила двері для російських шпигунів

Голова Європейської народної партії Манфред Вебер закликав обговорити на саміті лідерів ЄС у жовтні рішення Угорщини послабити візові обмеження для росіян та білорусів.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у листі Вебера до глави Євроради Шарля Мішеля, з текстом якого ознайомилось видання Financial Times.

Вебер заявив, що крок Угорщини дозволить неперевіреним росіянам безперешкодно подорожувати більшою частиною ЄС.

Цього місяця Угорщина опублікувала деталі нової системи прискореного оформлення віз для громадян восьми країн, включаючи Росію і Білорусь, які зможуть в'їжджати до Угорщини без перевірок безпеки або інших обмежень.

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Будапешт заявив, що багато з них будуватимуть атомну електростанцію з використанням російських технологій.

Але Вебер вважає, що потреба в новій системі оформлення віз в Угорщині є "сумнівною". Політик попередив, що вона може "створити серйозні лазівки для шпигунської діяльності і потенційно дозволити великій кількості росіян в'їжджати в Угорщину з мінімальним наглядом, створюючи серйозний ризик для національної безпеки".

"Така політика може також полегшити росіянам пересування Шенгенською зоною в обхід обмежень, передбачених законодавством ЄС", – застеріг Вебер.

У листі міститься заклик до лідерів ЄС "вжити найсуворіших заходів для негайного захисту цілісності Шенгенської зони, обмеження ризику для безпеки, який вже виник, і запобігання подібним ініціативам з боку держав-членів у майбутньому".

Згідно з правилами ЄС, національні уряди мають право ухвалювати рішення щодо легальної міграції та дозволів на роботу. Люди з-поза меж ЄС, які мають візу ЄС, зазвичай можуть вільно пересуватися Шенгенською зоною, яка охоплює 29 країн, включно з Норвегією та Швейцарією.

Нагадаємо, Угорщина і Росія підписали графік будівництва атомної електростанції "Пакш II" у листопаді минулого року.

"Пакш II" – це проєкт розширення атомної електростанції "Пакш" вартістю 12 мільярдів євро, яке здійснюється під керівництвом "Росатома" й фінансується переважно за рахунок російського державного кредиту.

Також Угорщина підписала угоду з Білоруссю про допомогу з будівництвом ядерного реактора.