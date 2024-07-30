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Еврокомиссия попросит Венгрию объяснить упрощение въезда для граждан РФ и Беларуси

Новости — Вторник, 30 июля 2024, 13:43 — Мария Емец

Еврокомиссия попросит Будапешт предоставить подробную информацию о том, как Венгрия меняет визовые требования для граждан России и Беларуси.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила на ежедневном брифинге спикер Еврокомиссии Анита Хиппер.

Её попросили прокомментировать сообщение о том, что Венгрия – член Шенгенской зоны – ослабила визовые требования к гражданам России и Беларуси.

Анита Хиппер ответила, что Еврокомиссия будет общаться с венгерскими властями, чтобы выяснить конкретные масштабы решения Будапешта и его соответствие европейским правилам.

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"Россия является угрозой безопасности для ЕС. Все инструменты на уровне стран-членов и ЕС должны обеспечивать безопасность Евросоюза и принимать во внимание безопасность Шенгенской зоны в целом", – отметила она.

Пресс-секретарь добавила, что Венгрия, пропуская граждан третьих стран, обязана обеспечить выполнение всех требований по въезду в Шенгенскую зону.

"Это касается не только наличие виз или актуальных видов на жительство, но и отсутствия их в красных списках в базах данных Шенгенской зоны", – отметила она.

Напомним, в июле Венгрия опубликовала детали новой системы ускоренного оформления виз для граждан восьми стран, включая Россию и Беларусь, которые смогут въезжать в Венгрию без проверок безопасности или других ограничений.

Будапешт заявил, что многие из них будут строить атомную электростанцию с использованием российских технологий.

Лидер крупнейшей европейской партии уже призвал обсудить это решение Венгрии на саммите ЕС, подчеркивая, что это создает значительные угрозы безопасности для стран Евросоюза.

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Венгрия Еврокомиссия
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