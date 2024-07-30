Місія охорони повітряного простору країн Балтії перейшла до італійців

Іспанських і португальських військових, які чотири місяці охороняли повітряний простір країн Балтії, змінили італійці.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило у вівторок Міністерство оборони Литви.

Вони патрулюватимуть територію за допомогою чотирьох винищувачів Eurofighter Typhoon у рамках місії повітряної поліції НАТО з авіабази ВПС Литви в Шяуляї.

"Місія повітряної поліції, що стартувала 20 років тому, є однією з найсильніших демонстрацій зобов'язань союзників по НАТО. Хоча ситуація у сфері безпеки постійно змінюється, наша мета залишається незмінною – безпечний повітряний простір", – сказала віцеміністр оборони Каміле Гогелене на церемонії передачі місії.

Реклама:

"Я дякую іспанським і португальським військовослужбовцям, які завершили свою місію, і вітаю в Шяуляї італійців, які розпочинають у Литві свою вже шосту місію повітряної поліції НАТО з охорони повітряного простору країн Балтії", – додала вона.

Представники ВПС Італії вже вдев'яте беруть участь у натівській місії повітряної поліції в країнах Балтії, зокрема вшосте – в Литві.

Нинішній італійський контингент налічує близько 200 осіб, включно з пілотами, техніками, медичним персоналом, групами підтримки, зв'язківцями та іншими фахівцями.

В іспанській місії брали участь вісім літаків F-18, а в португальській – чотири винищувачі F-16 Fighting Falcon. У місії було задіяно близько 300 військовослужбовців.

Країни НАТО здійснюють патрулювання повітряного простору Латвії, Литви та Естонії в порядку ротації з березня 2004 року, коли країни Балтії були прийняті в альянс. З 2004 року патрулювання ведеться з Шауляйської авіабази в Литві, а з 2014 року опорна місія здійснюється і з бази Емарі в Естонії. З березня цього року протягом дев'яти місяців, поки на базі Емарі триває ремонт, опорна місія базується в латвійському Ліелварді.

Нагадаємо, у квітні міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас запросив Швецію розмістити свої винищувачі для здійснення місії повітряної поліції НАТО у Литві.