Миссия охраны воздушного пространства стран Балтии перешла к итальянцам

Испанских и португальских военных, которые четыре месяца охраняли воздушное пространство стран Балтии, сменили итальянцы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило во вторник Министерство обороны Литвы.

Они будут патрулировать территорию с помощью четырех истребителей Eurofighter Typhoon в рамках миссии воздушной полиции НАТО с авиабазы ВВС Литвы в Шяуляе.

"Миссия воздушной полиции, стартовавшая 20 лет назад, является одной из самых сильных демонстраций обязательств союзников по НАТО. Хотя ситуация в сфере безопасности постоянно меняется, наша цель остается неизменной – безопасное воздушное пространство", – сказала вице-министр обороны Камиле Гогелене на церемонии передачи миссии.

Реклама:

"Я благодарю испанских и португальских военнослужащих, которые завершили свою миссию, и приветствую в Шяуляе итальянцев, которые начинают в Литве свою уже шестую миссию воздушной полиции НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии", – добавила она.

Представители ВВС Италии уже в девятый раз участвуют в НАТОвской миссии воздушной полиции в странах Балтии, в частности в шестой раз – в Литве.

Нынешний итальянский контингент насчитывает около 200 человек, включая пилотов, техников, медицинский персонал, группы поддержки, связистов и других специалистов.

В испанской миссии участвовали восемь самолетов F-18, а в португальской – четыре истребителя F-16 Fighting Falcon. В миссии было задействовано около 300 военнослужащих.

Страны НАТО осуществляют патрулирование воздушного пространства Латвии, Литвы и Эстонии в порядке ротации с марта 2004 года, когда страны Балтии были приняты в альянс. С 2004 года патрулирование ведется с Шауляйской авиабазы в Литве, а с 2014 года опорная миссия осуществляется и с базы Эмари в Эстонии. С марта этого года в течение девяти месяцев, пока на базе Эмари продолжается ремонт, опорная миссия базируется в латвийском Лиелварде.

Напомним, в апреле министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас пригласил Швецию разместить свои истребители для осуществления миссии воздушной полиции НАТО в Литве.