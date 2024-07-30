У Бельгії можуть оштрафувати фестиваль на 2 млн євро через пластянки

Влада Фландрії, однієї з трьох бельгійських земель, почала перевірку через використання одноразових стаканчиків на фестивалі електронної музики Tomorrowland, що загрожує організаторам штрафом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на VRT.

Протягом проведення Tomorrowland інспектори з Департаменту охорони довкілля Фландрії проводили перевірки та встановили, що на території фестивалю використовувалися одноразові стаканчики.

При цьому в Бельгії з червня 2023 року напої на заходах можна буде подавати лише в багаторазовому посуді. Після цього ще був один перехідний рік, коли можна було використовувати вже придбані одноразові стаканчики.

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Той факт, що на Tomorrowland все ще використовували пластянки, означає, що вони вчинили екологічне правопорушення.

"Зараз наглядові органи складають офіційний протокол проти оператора Tomorrowland. Офіційний звіт піде до прокурора Антверпена. Останній вирішить, чи буде справа розглядатися в межах кримінального права, чи в межах штрафної санкції Департаменту довкілля", – заявили у владі Фландрії.

У разі визнання порушення організатори Tomorrowland можуть отримати штраф у розмірі до двох мільйонів євро. У пресслужбі фестивалю ще раніше казали, що очікують на можливий штраф і готові його сплатити.

Tomorrowland – один із найвідоміших фестивалів електронної музики, який з 2005 року щорічно відбувається в бельгійському місті Бом.

Нагадаємо, у Євросоюзі ще у 2019 році ухвалили директиву, яка запроваджує нові обмеження на деякі одноразові пластмасові вироби.

Крім того, нещодавно Сейм Литви схвалив поправки до закону про паковання та поводження з відходами, які забороняють використання пластикового посуду у кафе та ресторанах.