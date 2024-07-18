У Литві забороняють пластиковий посуд у кафе та ресторанах

Сейм Литви у четвер схвалив поправки до закону про паковання та поводження з відходами, які забороняють використання пластикового посуду у кафе та ресторанах.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

За ініціативу проголосували 94 депутати, двоє висловились проти, ще 18 утримались.

Відповідно до ухвалених поправок, з травня 2025 року використання одноразового пластикового посуду в закладах громадського харчування, на масових заходах і пляжах буде можливе тільки за умови внесення застави.

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Одноразовий пластиковий посуд можна буде замінити на дерев'яний або паперовий, однак навіть паперові стаканчики, які часто мають пластиковий шар, також не можна буде роздавати безкоштовно.

Усі заклади громадського харчування також повинні будуть пропонувати багаторазову альтернативу.

Один з ініціаторів змін, литовський депутат Каспарас Адомайтіс заявив, що застава має спонукати користувачів повертати багаторазове паковання або відходи одноразового паковання.

За його словами, правильно відсортоване одноразове паковання можна буде здати на переробку.

"Одноразові кавові стаканчики, зібрані окремо, можна переробляти, застосовуючи процес розділення пластику та паперу", – додав він.

Нагадаємо, у квітні 2024 року Європарламент ухвалив нову директиву про "право споживача на ремонт", аби сприяти довшому терміну життя речей та зменшити кількість відходів.

Раніше перемовники від Ради ЄС і Європарламенту погодили ідею проєкту для скорочення кількості пластикового сміття.