В Бельгии могут оштрафовать фестиваль на 2 млн евро из-за пластиковых стаканчиков

Власти Фландрии, одной из трех бельгийских земель, начали проверку из-за использования одноразовых стаканчиков на фестивале электронной музыки Tomorrowland, что грозит организаторам штрафом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на VRT.

В течение проведения Tomorrowland инспекторы из Департамента охраны окружающей среды Фландрии проводили проверки и установили, что на территории фестиваля использовались одноразовые стаканчики.

При этом в Бельгии с июня 2023 года напитки на мероприятиях можно будет подавать только в многоразовой посуде. После этого еще был один переходный год, когда можно было использовать уже приобретенные одноразовые стаканчики.

Реклама:

Тот факт, что на Tomorrowland все еще использовали пластиковые стаканчики, означает, что они совершили экологическое правонарушение.

"Сейчас надзорные органы составляют официальный протокол против оператора Tomorrowland. Официальный отчет пойдет к прокурору Антверпена. Последний решит, будет ли дело рассматриваться в рамках уголовного права, или в рамках штрафной санкции Департамента окружающей среды", – заявили во власти Фландрии.

В случае признания нарушения организаторы Tomorrowland могут получить штраф в размере до двух миллионов евро. В пресс-службе фестиваля еще раньше говорили, что ожидают возможный штраф и готовы его оплатить.

Tomorrowland – один из самых известных фестивалей электронной музыки, который с 2005 года ежегодно проходит в бельгийском городе Бом.

Напомним, в Евросоюзе еще в 2019 году приняли директиву, которая вводит новые ограничения на некоторые одноразовые пластмассовые изделия.

Кроме того, недавно Сейм Литвы одобрил поправки к закону об упаковке и обращении с отходами, которые запрещают использование пластиковой посуды в кафе и ресторанах.