В Бельгии могут оштрафовать фестиваль на 2 млн евро из-за пластиковых стаканчиков
Власти Фландрии, одной из трех бельгийских земель, начали проверку из-за использования одноразовых стаканчиков на фестивале электронной музыки Tomorrowland, что грозит организаторам штрафом.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на VRT.
В течение проведения Tomorrowland инспекторы из Департамента охраны окружающей среды Фландрии проводили проверки и установили, что на территории фестиваля использовались одноразовые стаканчики.
При этом в Бельгии с июня 2023 года напитки на мероприятиях можно будет подавать только в многоразовой посуде. После этого еще был один переходный год, когда можно было использовать уже приобретенные одноразовые стаканчики.
Тот факт, что на Tomorrowland все еще использовали пластиковые стаканчики, означает, что они совершили экологическое правонарушение.
"Сейчас надзорные органы составляют официальный протокол против оператора Tomorrowland. Официальный отчет пойдет к прокурору Антверпена. Последний решит, будет ли дело рассматриваться в рамках уголовного права, или в рамках штрафной санкции Департамента окружающей среды", – заявили во власти Фландрии.
В случае признания нарушения организаторы Tomorrowland могут получить штраф в размере до двух миллионов евро. В пресс-службе фестиваля еще раньше говорили, что ожидают возможный штраф и готовы его оплатить.
Tomorrowland – один из самых известных фестивалей электронной музыки, который с 2005 года ежегодно проходит в бельгийском городе Бом.
Напомним, в Евросоюзе еще в 2019 году приняли директиву, которая вводит новые ограничения на некоторые одноразовые пластмассовые изделия.
Кроме того, недавно Сейм Литвы одобрил поправки к закону об упаковке и обращении с отходами, которые запрещают использование пластиковой посуды в кафе и ресторанах.