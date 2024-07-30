Відомство ЄС розкритикувало держави-члени за жорстоке поводження з мігрантами на кордоні

Агентство Європейського Союзу з фундаментальних прав (FRA), яке є правозахисним органом ЄС, засудило жорстоке поводження з мігрантами на зовнішніх кордонах і звинуватило країни-члени в недостатніх зусиллях для розслідування цих випадків.

Про це йдеться в опублікованому у вівторок, 30 липня, звіті FRA, повідомляє "Європейська правда".

У звіті правозахисний орган ЄС звинуватив держави в нездатності розслідувати достовірні повідомлення про "серйозні, повторювані і широкомасштабні порушення прав мігрантів і біженців під час прикордонного контролю".

Окремо FRA звернуло увагу на Грецію, Угорщину та Хорватію, влада яких "не провела ефективного розслідування випадків жорстокого поводження і загибелі людей під час прикордонного контролю".

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Доповідь містить кілька випадків, коли мігранти зазнавали жорстокого поводження без наслідків для винних.

У Хорватії у 2020 році поліція затримала чотирьох афганських мігрантів на два дні, ймовірно, побивши їх і зґвалтувавши одного з них. Два роки потому у Греції двох палестинських біженців нібито побили, зґвалтували і кинули на рятувальному плоту в морі.

"Незначна кількість розслідувань таких випадків, незважаючи на велику кількість достовірних тверджень, кидає негативне світло на роботу органів прикордонного контролю", – йдеться у звіті FRA.

Жодна з трьох згаданих країн поки не прокоментувала звіт.

Нещодавно говорили про випадки жорстокого поводження з мігрантами з боку Греції, але її уряд відкинув звинувачення як такі, що не мають доказів.