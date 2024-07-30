Ведомство ЕС раскритиковало государства-члены за жестокое обращение с мигрантами на границе

Агентство Европейского Союза по фундаментальным правам (FRA), которое является правозащитным органом ЕС, осудило жестокое обращение с мигрантами на внешних границах и обвинило страны-члены в недостаточных усилиях для расследования этих случаев.

Об этом говорится в опубликованном во вторник, 30 июля, отчете FRA, сообщает "Европейская правда".

В отчете правозащитный орган ЕС обвинил государства в неспособности расследовать достоверные сообщения о "серьезных, повторяющихся и широкомасштабных нарушениях прав мигрантов и беженцев во время пограничного контроля".

Отдельно FRA обратило внимание на Грецию, Венгрию и Хорватию, власти которых "не провели эффективного расследования случаев жестокого обращения и гибели людей во время пограничного контроля".

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Доклад содержит несколько случаев, когда мигранты подвергались жестокому обращению без последствий для виновных.

В Хорватии в 2020 году полиция задержала четырех афганских мигрантов на два дня, вероятно, избив их и изнасиловав одного из них. Два года спустя в Греции двух палестинских беженцев якобы избили, изнасиловали и бросили на спасательном плоту в море.

"Незначительное количество расследований таких случаев, несмотря на большое количество достоверных утверждений, бросает негативный свет на работу органов пограничного контроля", – говорится в отчете FRA.

Ни одна из трех упомянутых стран пока не прокомментировала отчет.

Недавно говорили о случаях жестокого обращения с мигрантами со стороны Греции, но ее правительство отвергло обвинения как не имеющие доказательств.