Греція заперечила розслідування, де навели свідчення жорстокого поводження з мігрантами

Речник уряду Греції Павлос Маринакіс заявив, що розслідування BBC зі свідченнями про те, як грецька берегова охорона перешкоджала мігрантам дістатися берегів країни, не містить доведених фактів порушень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

У розслідуванні BBC стверджується, що протягом 2020-2023 років через дії берегової охорони Греції в Егейському морі потонули 43 мігранти, з них дев’ятьох нібито безпосередньо кинули у воду.

Репортаж наводить свідчення чоловіка з Камеруну, згідно з якими його та двох інших мігрантів після висадки на острові Самос підібрали люди в масках, після чого посадили в човен берегової охорони і кинули в море.

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Інший мігрант, сирієць, розповів ВВС, що його з іншими шукачами притулку грецька берегова охорона підібрала в морі біля Родосу. Тих, хто вижив, начебто посадили в рятувальні плоти і залишили дрейфувати в турецьких водах.

Речник грецького уряду Павлос Маринакіс під час брифінгу в понеділок наполіг, що немає жодних доказів, які б підтверджували ці звинувачення.

"Ми розуміємо, що те, про що повідомляється, не є доведеним. Кожна скарга розглядається, і, зрештою, відповідні висновки оприлюднюються", – заявив він. Маринакіс також сказав, що "неправильно обирати мішенню" грецьку берегову охорону.

Греція є основними воротами для мігрантів з Близького Сходу, Африки та Азії, які шукають кращого життя в Європейському Союзі.

Благодійні організації та правозахисні групи мігрантів неодноразово звинувачували грецьку берегову охорону та поліцію в тому, що вони незаконно перешкоджають прибуваючим мігрантам шукати притулку, таємно повертаючи їх у турецькі води.