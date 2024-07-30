У Марселі розслідують крадіжку комп'ютерів із секретними даними про АЕС
Прокуратура французького міста Марсель розслідує викрадення п’ятнадцяти комп’ютерів, які можуть містить коди доступу та плани атомних електростанцій Франції.
Про це відомство сказало у відповідь на запит Le Figaro, повідомляє "Європейська правда".
Комп’ютери викрали в офісі компанії Endel, розташованого у 8-му окрузі Марселя. Це субпідрядник Електроенергетичної компанії Франції (EDF), що спеціалізується на промисловому обслуговуванні деталей, які використовуються на французьких атомних електростанціях.
Співробітники Endel помітили крадіжку лише в понеділок вранці. Французька поліція виявила, що зникло близько п'ятнадцяти комп'ютерів, які містили конфіденційні дані, що належали компанії.
Як повідомили Le Figaro джерела в поліції, комп’ютери могли містили секретні дані про французькі ядерні об'єкти – імовірно, коди доступу і карти об'єктів. Крадіжку здійснили непомітно, імовірно, минулими вихідними.
У відповідь на запит Le Figaro в прокуратурі Марселя підтвердили, що вже розпочали розслідування "крадіжки з місця, де зберігаються товари, цінності або предмети". Наразі не відомі ані мотив злочину, ані його ймовірні виконавці.
Франція є одним із найбільших виробників атомної енергетики в Європі та світі, на неї припадає близько 70% усієї внутрішньої генерації країни.
Минулого року, нагадаємо, ЗМІ повідомили про численні проблеми з кібербезпекою на атомному комплексі Селлафілд – наймасштабнішому подібному об’єкті у Великій Британії, де розташоване найбільше у світі сховище радіоактивного плутонію.