В Марселе расследуют кражу компьютеров с секретными данными об АЭС

Прокуратура французского города Марсель расследует похищение пятнадцати компьютеров, которые могут содержать коды доступа и планы атомных электростанций Франции.

Об этом ведомство сказало в ответ на запрос Le Figaro, сообщает "Европейская правда".

Компьютеры похитили в офисе компании Endel, расположенного в 8-м округе Марселя. Это субподрядчик Электроэнергетической компании Франции (EDF), специализирующейся на промышленном обслуживании деталей, используемых на французских атомных электростанциях.

Сотрудники Endel заметили кражу только в понедельник утром. Французская полиция обнаружила, что пропало около пятнадцати компьютеров, которые содержали конфиденциальные данные, принадлежавшие компании.

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Как сообщили Le Figaro источники в полиции, компьютеры могли содержали секретные данные о французских ядерных объектах – предположительно, коды доступа и карты объектов. Кражу совершили незаметно, предположительно, в минувшие выходные.

В ответ на запрос Le Figaro в прокуратуре Марселя подтвердили, что уже начали расследование "кражи из места, где хранятся товары, ценности или предметы". Пока не известны ни мотив преступления, ни его вероятные исполнители.

Франция является одним из крупнейших производителей атомной энергетики в Европе и мире, на нее приходится около 70% всей внутренней генерации страны.

В прошлом году, напомним, СМИ сообщили о многочисленных проблемах с кибербезопасностью на атомном комплексе Селлафилд – самом масштабном подобном объекте в Великобритании, где расположено крупнейшее в мире хранилище радиоактивного плутония.