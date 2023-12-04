ЗМІ: Хакери, пов’язані з РФ і Китаєм, зламали найнебезпечніший ядерний об’єкт Британії

Розслідування британського видання The Guardian виявило численні проблеми з кібербезпекою на атомному комплексі Селлафілд – наймасштабнішому подібному об’єкті у Великій Британії, де розташоване найбільше у світі сховище радіоактивного плутонію.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Згідно з розслідуванням, проблеми з кібербезпекою Селлафілду були відомі його керівництву щонайменше останні десять років, але воно про них не повідомляло – як вважають британські спецслужби, таке замовчування було умисним.

Розслідування кібервразливостей об’єкта в Управлінні ядерного реагування Британії (ONR) охрестили "Волдеморт" на честь головного антагоніста всесвіту Гаррі Поттера, позаяк на його серверах зберігаються надзвичайно секретні дані, включно з планами реагування на ядерні інциденти та ядерну атаку.

Селлафілд Фото: Wikimedia Commons

Масштаб проблеми був виявлений лише тоді, коли співробітники зовнішнього майданчика Селлафілду виявили, що можуть отримати доступ до його серверів, і повідомили про це ONR. Вразливостями могли скористатись і зовнішні підрядники об’єкта, йдеться в розслідуванні.

Є й інші ознаки того, наскільки співробітники Селлафілду не стежать за безпекою. У липні минулого року дані для входу в систему об’єкта й паролі до захищених ІТ-систем випадково показали на телеканалі BBC в межах сюжету про сільські громади та ядерну промисловість.

Крім того, за даними The Guardian, до серверів Селлафілду змогли отримати доступ кібергрупи, тісно пов'язані з Росією та Китаєм. Порушення, які публічно замовчувались, виявили ще у 2015 році, але й досі не відомо, чи було видалене шкідливе програмне забезпечення із серверів компанії.

"Це може означати, що деякі з найбільш чутливих видів діяльності Селлафілду, як-от переміщення радіоактивних відходів, моніторинг витоків небезпечних матеріалів і перевірка пожеж, були скомпрометовані", – йдеться в матеріалі.

Джерела The Guardian у британському ядерному регуляторі кажуть, що минулого року Селлафілд узяли під спеціальний контроль через проблеми з кібербезпекою, а в майбутньому не виключене притягнення до відповідальності винних за нинішню ситуацію.

Відкритий у 1956 році атомний комплекс Селлафілд займає шість квадратних кілометрів площі на узбережжі Ірландського моря та є одним із найнебезпечніших у світі. На ньому розташоване найбільше сховище плутонію на планеті, а також розлоге сміттєзвалище ядерних відходів після військових програм і десятиліть виробництва атомної енергії.

Під охороною озброєної поліції на Селлафілді також зберігаються плани на випадок надзвичайних ситуацій, які будуть використані, якщо Велика Британія зазнає іноземного нападу або зазнає катастрофи.

У Британії не раз попереджали, що хакери, які підтримують Росію, прагнуть порушити чи знищити критично важливу інфраструктуру країни.