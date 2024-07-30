Словаччина видасть Чехії коронаскептика, який просив РФ допомогти відродити Чехословаччину

Суд Словаччини взяв під варту громадянина Чехії Павла Зітька для його подальшої екстрадиції на батьківщину.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Radio Prague International.

У Чехії Зітьку пред'явлено звинувачення в поширенні панічної інформації. За словами прессекретаря суду, обвинувачений оскаржив вердикт словацького суду.

У квітні цього року чеська поліція оголосила Павла Зітька в розшук. Наприкінці червня поліція Словаччини затримала його на підставі європейського ордера на арешт, і за кілька днів суд у Нітрі помістив його в камеру попереднього ув'язнення.

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Перебіг процедури екстрадиції затриманої особи зі Словаччини в іншу державу-член ЄС на підставі європейського ордера на арешт залежить від того, чи погодиться особа, яку розшукують, на такий крок, і чи дотримані умови ордера на арешт.

Якщо затриманий дає згоду на свою екстрадицію, відповідну адміністративну процедуру завершує прокурор, в іншому разі рішення про екстрадицію ухвалює суд.

У Чехії Зітьку, ймовірно, висунуто обвинувачення через те, що під час пандемії Covid-19 він, серед іншого, ставив під сумнів існування вірусу та у своїх відеороликах розповідав про негативні наслідки для здоров'я вакцинації від Covid-19. Раніше прокурор відмовився передати журналістам подробиці, лише повідомивши, що Зітько звинувачується в поширенні панічної інформації.

У 2023 році Зітько хотів балотуватися на посаду президента, але не представив достатньої кількості підписів громадян. Цього року, за даними ЗМІ, Зітько опублікував лист, який нібито передав російському посольству в Празі. У ньому він просив росіян про допомогу "в законному відновленні Чехословаччини".