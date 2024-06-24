У Словаччині затримали коронаскептика з Чехії за поширення "тривожних новин"

Поліція Словаччини 24 червня повідомила про арешт чеха Павела Зітька – невдалого кандидата в президенти Чехії, який понад два місяці перебуває в розшуку через поширення дезінформації та "тривожних новин".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Seznam Zpravy.

Словацька поліція заявила, що в понеділок "затримала громадянина Чехії П. З., на якого був виданий європейський ордер на арешт судом у Чехії". Чеські ЗМІ, однак, підтвердили, що йдеться саме про Зітька.

У Чехії чоловіка оголосили в розшук 23 квітня після того, як він не з'явився до суду.

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Проти нього були висунуті звинувачення за підозрою в поширенні "тривожних новин". Як уточнюється в обвинувальному акті, чоловік у 2021 році публікував у соцмережах недостовірні повідомлення про COVID-19.

Під час виборів президента у 2023 році Павел Зітько хотів висунути свою кандидатуру, але не зібрав достатньої кількості підписів громадян. У жовтні поліція затримала його на автомагістралі за підозрою в розкраданні коштів.

Минулого місяця, нагадаємо, США та Чехія підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо посилення співпраці у сфері протидії маніпулюванню інформацією іноземними державами.

Перед тим у чеському Сенаті застерігали, що російський вплив і дезінформаційні кампанії в ЄС становлять значну загрозу для чесності майбутніх виборів до Європейського парламенту.