Словакия выдаст Чехии коронаскептика, который просил РФ помочь возродить Чехословакию
Суд Словакии взял под стражу гражданина Чехии Павла Зитько для его дальнейшей экстрадиции на родину.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Radio Prague International.
В Чехии Зитько предъявлено обвинение в распространении панической информации. По словам пресс-секретаря суда, обвиняемый обжаловал вердикт словацкого суда.
В апреле этого года чешская полиция объявила Павла Зитько в розыск. В конце июня полиция Словакии задержала его на основании европейского ордера на арест, и через несколько дней суд в Нитре поместил его в камеру предварительного заключения.
Ход процедуры экстрадиции задержанного лица из Словакии в другое государство-член ЕС на основании европейского ордера на арест зависит от того, согласится ли разыскиваемое лицо на такой шаг и соблюдены ли условия ордера на арест.
Если задержанный дает согласие на свою экстрадицию, соответствующую административную процедуру завершает прокурор, в противном случае решение об экстрадиции принимает суд.
В Чехии Зитько, вероятно, предъявлено обвинение из-за того, что во время пандемии Covid-19 он, среди прочего, ставил под сомнение существование вируса и в своих видеороликах рассказывал о негативных последствиях для здоровья вакцинации от Covid-19. Ранее прокурор отказался передать журналистам подробности, лишь сообщив, что Зитько обвиняется в распространении панической информации.
В 2023 году Зитько хотел баллотироваться на пост президента, но не представил достаточного количества подписей граждан. В этом году, по данным СМИ, Зитько опубликовал письмо, которое якобы передал российскому посольству в Праге. В нем он просил россиян о помощи "в законном восстановлении Чехословакии".