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На півночі Німеччини в супермаркету обвалився дах, є постраждалі

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Новини — Вівторок, 30 липня 2024, 21:08 — Олег Павлюк

У місті Ратцебург, що в землі Шлезвіг-Гольштейн на півночі Німеччини, ввечері у вівторок, 30 липня, частково обвалився дах супермаркету Netto.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

Частина даху супермаркету на Мьольнер-штрассе розміром приблизно 20 на 30 метрів обвалилася після 17:00 за місцевим часом. Причини інциденту поки не встановили.

 
Фото: DPA

За словами речниці поліції Ратцебурга Жаклін Фішер, щонайменше 12 людей отримали легкі поранення, декого доправили в лікарню.

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Наразі екстрені служби перевіряють, чи є ще люди в супермаркеті, використовуючи безпілотники та тепловізори. На місці також працює команда рятувальних собак.

Будівлі супермаркету загрожує обвал, тому аварійні служби поки що не можуть зайти досередини.

Речниця поліції Ратцебурга розповіла, що перед обвалом відвідувачі супермаркету почули гучний тріск і почали евакуюватись, що могло врятувати їх. Тому цілком можливо, що на момент обвалу в супермаркеті майже не залишилося людей.

Раніше цього місяця в передмісті Лозанни частково обвалилось риштовання, в результаті чого щонайменше двоє людей загинули.

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