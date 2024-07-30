На півночі Німеччини в супермаркету обвалився дах, є постраждалі

У місті Ратцебург, що в землі Шлезвіг-Гольштейн на півночі Німеччини, ввечері у вівторок, 30 липня, частково обвалився дах супермаркету Netto.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

Частина даху супермаркету на Мьольнер-штрассе розміром приблизно 20 на 30 метрів обвалилася після 17:00 за місцевим часом. Причини інциденту поки не встановили.

Фото: DPA

За словами речниці поліції Ратцебурга Жаклін Фішер, щонайменше 12 людей отримали легкі поранення, декого доправили в лікарню.

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Наразі екстрені служби перевіряють, чи є ще люди в супермаркеті, використовуючи безпілотники та тепловізори. На місці також працює команда рятувальних собак.

Gerne weniger Datenschutzbürokratie Arbeitszeiterfassungsdokumentationsdings, aber Bauordnungsrecht hat schon seine Berechtigung:https://t.co/6PLezjKNnE – Niels Bock (@nielsbock) July 30, 2024

Будівлі супермаркету загрожує обвал, тому аварійні служби поки що не можуть зайти досередини.

Речниця поліції Ратцебурга розповіла, що перед обвалом відвідувачі супермаркету почули гучний тріск і почали евакуюватись, що могло врятувати їх. Тому цілком можливо, що на момент обвалу в супермаркеті майже не залишилося людей.

Раніше цього місяця в передмісті Лозанни частково обвалилось риштовання, в результаті чого щонайменше двоє людей загинули.