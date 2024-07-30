На севере Германии у супермаркета обвалилась крыша, есть пострадавшие

В городе Ратцебург, что в земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии, вечером во вторник, 30 июля, частично обвалилась крыша супермаркета Netto.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

Часть крыши супермаркета на Мьольнер-штрассе размером примерно 20 на 30 метров обвалилась после 17:00 по местному времени. Причины инцидента пока не установили.

Фото: DPA

По словам пресс-секретаря полиции Ратцебурга Жаклин Фишер, по меньшей мере 12 человек получили легкие ранения, некоторых доставили в больницу.

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Сейчас экстренные службы проверяют, есть ли еще люди в супермаркете, используя беспилотники и тепловизоры. На месте также работает команда спасательных собак.

Зданию супермаркета грозит обвал, поэтому аварийные службы пока не могут зайти внутрь.

Пресс-секретарь полиции Ратцебурга рассказала, что перед обвалом посетители супермаркета услышали громкий треск и начали эвакуироваться, что могло спасти их. Поэтому вполне возможно, что на момент обвала в супермаркете почти не осталось людей.

Ранее в этом месяце в пригороде Лозанны частично обвалились леса, в результате чего по меньшей мере два человека погибли.