Британія починає голосування на дострокових виборах

У Сполученому Королівстві вранці 4 липня почнеться голосування на дострокових виборах, які, як прогнозують, призведуть до переходу влади до лейбористів після 14 років перебування при владі Консервативної партії.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

У четвер – традиційний день голосування – британці визначать новий склад Палати представників і те, яка політична сила сформує новий уряд.

Виборчі дільниці у 650 округах Англії, Шотландії, Уельсу та Північної Ірланії відкриваються о 7:00 за місцевим часом і працюватимуть до 22:00.

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Від того моменту одразу розпочинається підрахунок голосів та публікація екзитполів. Перші результати по округах можуть стати відомі вже після 23:00 за британським часом, проте остаточні підсумки оголосять найімовірніше близько 9 години ранку.

Усі останні соцопитування прогнозують переможні результати лейбористам, а деякі – навіть рекордну перемогу.

Цими вихідними тижневик The Sunday Times, який історично підтримував Консервативну партію, у редакційній статті підтримав обрання на дострокових парламентських виборах опозиційної Лейбористської партії.

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