Опитування прогнозують рекордну перемогу лейбористів на виборах у Британії

Соцопитування прогнозують, що за підсумками дострокових виборів 4 липня у Великій Британії лейбористи можуть здобути рекордну кількість мандатів у законодавчому органі.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Дослідження громадської думки, проведені компанією Survation, засвідчили, що лейбористи на чолі з Кіром Стармером за центральним сценарієм здобудуть 484 із 650 місць.

Це суттєво більше, аніж 418 мандатів, які лейбористи мали після виборів 1997 року, які були для них блискучою перемогою, та найбільший результат в історії партії.

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Консервативна партія, яка перебуває при владі останні 14 років, може отримати лише 64 місця. Це рекордний мінімум з часу її заснування у 1834 році.

Правопопулістська партія Reform UK, лідер якої Найджел Фарадж останнім часом відзначився скандальними заявами щодо України, може здобути 7 місць. Якщо прогнози справдяться, це буде перший раз, коли ця політсила пройде у парламент.

Одне з попередніх опитувань прогнозувало менш разючий розрив між результатом лейбористів і консерваторів, проте все одно з понад 450 мандатів у лейбористів.

Цими вихідними тижневик The Sunday Times, який історично підтримував Консервативну партію, у редакційній статті підтримав обрання на дострокових парламентських виборах опозиційної Лейбористської партії.

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