Британия начинает голосование на досрочных выборах

В Соединенном Королевстве утром 4 июля начнется голосование на досрочных выборах, которые вероятно приведут к переходу власти к лейбористам после 14 лет пребывания у власти Консервативной партии.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

В четверг – традиционный день голосования – британцы определят новый состав Палаты представителей и то, какая политическая сила сформирует новое правительство.

Избирательные участки в 650 округах Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирлании открываются в 7:00 по местному времени и будут работать до 22:00.

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С того момента сразу начинается подсчет голосов и публикация экзитполов. Первые результаты по округам могут стать известны уже после 23:00 по британскому времени, однако окончательные итоги объявят скорее всего около 9 часов утра.

Все последние соцопросы прогнозируют победные результаты лейбористам, а некоторые – даже рекордную победу.

В эти выходные еженедельник The Sunday Times, который исторически поддерживал Консервативную партию, в редакционной статье поддержал избрание на досрочных парламентских выборах оппозиционной Лейбористской партии.

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