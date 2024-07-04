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Дуда запевнив, що президент Словаччини поділяє позицію про підтримку України

Новини — Четвер, 4 липня 2024, 16:20 — Христина Бондарєва

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його словацький колега Петер Пеллегріні поділяє позицію про необхідність надати підтримку Україні. 

Про це Дуда сказав на пресконференції у Варшаві в четвер, його цитує TVP, пише "Європейська правда".

Дуда прийняв Пеллегріні, щоб обговорити підтримку України, майбутній саміт НАТО та регіональну співпрацю. Серед питань на порядку денному домінувала саме Україна – зважаючи на те, що Словаччина після зміни влади змінила своє ставлення до підтримки Києва.

На спільній пресконференції Дуда намагався представити "єдиний фронт" зі Словаччиною.

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"Як під час зустрічі віч-на-віч, так і під час групових дискусій ми багато говорили про війну в Україні та підтримку України. Президент Пеллегріні і я поділяємо єдину позицію, що Україна повинна отримати цю підтримку", – сказав Дуда.

Він зазначив, що зустріч також надала можливість обговорити ключові питання міжнародної політики.

Пеллегріні у Варшаві запевнив, що Братислава насправді робить "велику роботу" для Києва попри її імідж у ЗМІ.

Слід зазначити, що уряд Роберта Фіцо після приходу до влади заявив, що Словаччина не надаватиме військової підтримки Україні й виступає за мирне вирішення конфлікту. 

Раніше президент Словаччини заявив, що його країна бере участь у чеській ініціативі із закупівлі снарядів для України – зокрема, закуплені боєприпаси модернізують на словацьких заводах.

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