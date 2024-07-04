Дуда запевнив, що президент Словаччини поділяє позицію про підтримку України

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його словацький колега Петер Пеллегріні поділяє позицію про необхідність надати підтримку Україні.

Про це Дуда сказав на пресконференції у Варшаві в четвер, його цитує TVP, пише "Європейська правда".

Дуда прийняв Пеллегріні, щоб обговорити підтримку України, майбутній саміт НАТО та регіональну співпрацю. Серед питань на порядку денному домінувала саме Україна – зважаючи на те, що Словаччина після зміни влади змінила своє ставлення до підтримки Києва.

На спільній пресконференції Дуда намагався представити "єдиний фронт" зі Словаччиною.

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"Як під час зустрічі віч-на-віч, так і під час групових дискусій ми багато говорили про війну в Україні та підтримку України. Президент Пеллегріні і я поділяємо єдину позицію, що Україна повинна отримати цю підтримку", – сказав Дуда.

Він зазначив, що зустріч також надала можливість обговорити ключові питання міжнародної політики.

Пеллегріні у Варшаві запевнив, що Братислава насправді робить "велику роботу" для Києва попри її імідж у ЗМІ.

Слід зазначити, що уряд Роберта Фіцо після приходу до влади заявив, що Словаччина не надаватиме військової підтримки Україні й виступає за мирне вирішення конфлікту.

Раніше президент Словаччини заявив, що його країна бере участь у чеській ініціативі із закупівлі снарядів для України – зокрема, закуплені боєприпаси модернізують на словацьких заводах.