Дуда заверил, что президент Словакии разделяет позицию о поддержке Украины

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его словацкий коллега Петер Пеллегрини разделяет позицию о необходимости оказать поддержку Украине.

Об этом Дуда сказал на пресс-конференции в Варшаве в четверг, его цитирует TVP, пишет "Европейская правда".

Дуда принял Пеллегрини, чтобы обсудить поддержку Украины, предстоящий саммит НАТО и региональное сотрудничество. Среди вопросов на повестке дня доминировала именно Украина – несмотря на то, что Словакия после смены власти изменила свое отношение к поддержке Киева.

На совместной пресс-конференции Дуда пытался представить "единый фронт" со Словакией.

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"Как во время встречи с глазу на глаз, так и во время групповых дискуссий мы много говорили о войне в Украине и поддержке Украины. Президент Пеллегрини и я разделяем единую позицию, что Украина должна получить эту поддержку", – сказал Дуда.

Он отметил, что встреча также предоставила возможность обсудить ключевые вопросы международной политики.

Пеллегрини в Варшаве заверил, что Братислава, вопреки своему имиджу в СМИ, на самом деле делает "большую работу" для Киева.

Следует отметить, что правительство Роберта Фицо после прихода к власти заявило, что Словакия не будет оказывать военной поддержки Украине и выступает за мирное решение конфликта.

Ранее президент Словакии заявил, что его страна участвует в чешской инициативе по закупке снарядов для Украины – в частности, закупленные боеприпасы модернизируют на словацких заводах.