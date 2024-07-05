Два опитування прогнозують, що партія Ле Пен все ж не отримає абсолютної більшості

Результати найновіших двох опитувань у Франції прогнозують, що правопопулістське "Національне об’єднання" все ж не отримає абсолютної більшості у Національній асамблеї.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За прогнозами, які дає опитування Elabe на замовлення BFMTV і La Tribune Dimanche, "Нацоб’єднання" і їхні соратники можуть отримати від 200 до 230 мандатів.

Це буде для них блискучою перемогою порівняно з попереднім складом, де "Нацоб’єднання" мало лише 89 представників, проте недостатньо для абсолютної більшості, чого прагнув формальний лідер партії Жордан Барделла, зокрема називав це умовою свого прем’єрства.

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Альянс лівих партій та інші ліві, які йдуть окремо, можуть здобути від 165 до 190 мандатів, дещо більше, ніж на попередніх виборах.

Пропрезидентському блоку прогнозують болючу поразку з результатом від 120 до 140 місць, порівняно з 245 у попередньому скликанні. Праві "Республіканці" та інші праві можуть отримати від 35 до 50 мандатів.

Схожу картину дає прогноз від OpinionWay на замовлення Les Echos і Radio Classique: "Нацоб’єднання" може отримати від 205 до 230 мандатів.

Лівим прогнозують 145-175 місць, пропрезидентському блоку – 130-162 мандати, "Республіканцям" та іншим правим – 38-50 мандатів.

Нагадаємо, правопопулістське "Національне об’єднання" та їхні соратники набрали понад 33% голосів у першому турі дострокових парламентських виборів у Франції 30 червня. Явка на цих виборах досягла рекордного показника 69%.

Макрон після оголошення проміжних результатів закликав до "демократичного єднання" у другому турі, щоб протистояти ультраправим.

За підсумками виборів у Франції вперше з 1990-х років може скластись ситуація, коли президент і уряд належать до різних політичних таборів.

Читайте детально на цю тему: Помилка Макрона, перемога "друзів Путіна": чи може Франція уникнути влади ультраправих.

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