Два опроса прогнозируют, что партия Ле Пен все же не получит абсолютного большинства

Результаты новейших двух опросов во Франции прогнозируют, что правопопулистское "Национальное объединение" все же не получит абсолютного большинства в Национальной ассамблее.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По прогнозам, которые дает опрос Elabe по заказу BFMTV и La Tribune Dimanche, "Нацобъединение" и их соратники по результатам итогового тура голосования могут получить от 200 до 230 мандатов.

Это будет для них блестящей победой по сравнению с предыдущим составом, где "Нацобъединение" имело лишь 89 представителей, однако недостаточно для абсолютного большинства, к чему стремился формальный лидер партии Жордан Барделла, в частности называл это условием своего премьерства.

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Альянс левых партий и другие левые, которые идут отдельно, могут получить от 165 до 190 мандатов, несколько больше, чем на предыдущих выборах.

Пропрезидентскому блоку прогнозируют болезненное поражение с результатом от 120 до 140 мест по сравнению с 245 в предыдущем созыве. Правые "Республиканцы" и другие правые могут получить от 35 до 50 мандатов.

Похожую картину дает прогноз от OpinionWay по заказу Les Echos и Radio Classique: "Нацобъединение" может получить от 205 до 230 мандатов.

Левым прогнозируют 145-175 мест, пропрезидентскому блоку – 130-162 мандата, "Республиканцам" и другим правым – 38-50 мандатов.

Напомним, правопопулистское "Национальное объединение" и их соратники набрали более 33% голосов в первом туре досрочных парламентских выборов во Франции 30 июня. Явка на этих выборах достигла рекордного показателя 69%.

Макрон после объявления промежуточных результатов призвал к "демократическому единению" во втором туре, чтобы противостоять ультраправым.

По итогам выборов во Франции впервые с 1990-х годов может сложиться ситуация, когда президент и правительство принадлежат к разным политическим лагерям.

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