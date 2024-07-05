Латвія у липні передасть Україні понад 2500 дронів на 4 млн євро

Латвія підготувала наступну партію допомоги для України із 2500 безпілотників, які нададуть поступово протягом липня у рамках "коаліції дронів", яку очолює Латвія.

Про це повідомило Міністерство оборони Латвії 5 липня, пише "Європейська правда".

Наступну партію бойових дронів різних типів та різного призначення – загалом понад 2500, вироблених сімома латвійськими компаніями – нададуть поступово протягом липня.

"Перша поставка з цієї партії – 300 дронів – прибудуть у наступні кілька днів", – зазначили у комюніке.

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Загальна вартість систем складає близько 4 млн євро.

"Коаліція дронів починає працювати… Разом з іншими членами ініціативи ми постійно працюємо над тим, щоб постачати Україні бойові дрони різного призначення відповідно до поточних потреб і потребами випробувань української армії. Паралельно інвестуються значні кошти у подальші розробки та застосування", – прокоментував міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

На 2024 рік Міноборони Латвії виділило на заходи у рамках "коаліції дронів" 20 млн євро, з яких понад 10 – на закупівлю дронів у латвійського оборонпрому.

За квітень і травень Латвія передала в Україну 135 бойових дронів різного призначення та засоби РЕБ загальною вартістю близько 1 млн євро.

Пріоритетом у поставках на цей рік будуть FPV-дрони.

Заплановані закупівлі розбили на серію партій, щоб дати виробникам можливість поступово розширювати виробничі потужності, а також адаптувати і вдосконалювати зразки.

Міноборони Латвії зазначає, що на даний час у "коаліції дронів" 14 країн. Крім Латвії, яка відіграє лідерську роль, це також сусідні Естонія та Литва, а також Польща, Британія, Данія, Швеція, Франція, Німеччина, Нідерланди, Канада та Австралія. Ці країни зібрали понад пів мільярда євро на постачання Україні безпілотників та працюють над створенням спільного фонду, який дозволить швидше та ефективніше фінансувати виробництво безпілотників.

Раніше очільник українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Латвія буде спільно з Україною нарощувати виробництво безпілотників в межах "коаліції дронів".

Тим часом литовська армія планує протягом трьох років розвинути потенціал розвідувальних дронів та закуповує бойові безпілотники як невід'ємну частину протитанкової оборони.

Збройні сили Литви розпочали перший курс підготовки інструкторів з використання FPV-дронів, навчання базується на українському досвіді.

