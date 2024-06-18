У Литві військові почали навчання з використання FPV-дронів

Збройні сили Литви розпочали перший курс підготовки інструкторів з використання FPV-дронів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Близько десяти солдатів беруть участь у двотижневому курсі, щоб стати інструкторами.

Потім вони повернуться до своїх підрозділів і навчатимуть інших солдатів користуватися FPV-дронами.

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Навчання базується на українському досвіді використання дешевих безпілотників, збірка яких коштує лише кілька сотень євро, для ураження військових цілей, в тому числі танків.

З початком повномасштабного російського вторгнення в Україну у Литві зросла увага до розвитку використання безпілотників в ході бойових дій.

Навесні повідомляли, що Литва не планує створювати окремий рід військ для безпілотників.

Раніше стало відомо, що Збройні сили Литви планують протягом трьох років розвинути потенціал розвідувальних дронів та закуповують бойові безпілотні літальні апарати як невід'ємну частину протитанкової оборони.