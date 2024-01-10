Литва планує розвинути можливості розвідувальних БПЛА протягом 3 років

Збройні сили Литви планують протягом трьох років розвинути потенціал розвідувальних дронів та закуповують бойові безпілотні літальні апарати (БПЛА) як невід'ємну частину протитанкової оборони.

Як пише "Європейська правда", про це інформує LRT.

"Ми матимемо повністю розвинену спроможність на рівні бригади, батальйону, аж до дивізії, роти. Це має бути реалізовано протягом наступних трьох років", – сказав агентству BNS голова Ради планування розвитку штабу оборони, полковник Роландас Грейбус.

Начальник відділу планування майор Шарунас Савукайтіс повідомив, що закупівля малих БПЛА (15-150 кг) перебуває на завершальній стадії, а закупівля мінідронів (2-15 кг) буде відновлена найближчим часом.

За словами Савукайтіса, Німеччина та Сполучені Штати можуть запропонувати мінідрони, а США й Латвія – БПЛА малого типу, тож у Литви "є вибір".

Грейбус зазначив, що збройні сили купують не лише обладнання, але й навчальні та логістичні пакети. Він пояснив, що це робить дрони, які закуповують Збройні сили, дорожчими, ніж багато БПЛА, які використовуються у війні в Україні.

Полковник також звернув увагу на те, що підготовка особового складу займає багато часу, оскільки експлуатація дронів вимагає навчання цілого підрозділу.

"Ми бачимо бойове застосування цих систем БПЛА в поєднанні з протитанковими підрозділами як невід'ємну частину протитанкових можливостей", – зауважив Грейбус.

Раніше повідомляли, що Литва планує виділяти 30 мільйонів євро щорічно на розвиток безпілотних систем у своїх Збройних силах.

Нагадаємо, збройні сили Литви цього року отримають американські тактичні баражувальні боєприпаси Switchblade 600.

Наразі Литва має понад 60 проєктів із закупівель тільки зі США. До кінця цього року планували, що Литва і США підпишуть угоду про придбання ракет AMRAAM.