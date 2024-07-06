Байден назвав свої дебати з Трампом "поганим епізодом"
Президент США Джо Байден назвав свій невдалий виступ на дебатах з Дональдом Трампом "поганим епізодом".
Відповідну заяву американський президент зробив в інтерв’ю ABC, повідомляє "Європейська правда".
Він повторив, що під час дебатів почувався "жахливо" через застуду.
"Це був поганий епізод. Жодних ознак серйозного захворювання. Я був виснажений. Я не прислухався до своїх інстинктів в плані підготовки", – сказав Байден.
Він також захистив своїх співробітників від звинувачень у поганій підготовці до дебатів.
"У тому, як я готувався, немає нічиєї провини, тільки моя. Ніхто не винен, окрім мене", – додав американський президент.
Також Байден заявляв, що не збирається зніматися з виборів на тлі закликів до нього зробити це після провальних дебатів.
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