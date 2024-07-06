Байден назвал свои дебаты с Трампом "плохим эпизодом"

Президент США Джо Байден назвал свое неудачное выступление на дебатах с Дональдом Трампом "плохим эпизодом".

Соответствующее заявление американский президент сделал в интервью ABC, сообщает "Европейская правда".

Он повторил, что во время дебатов чувствовал себя "ужасно" из-за простуды.

"Это был плохой эпизод. Никаких признаков серьезного заболевания. Я был истощен. Я не прислушивался к своим инстинктам в плане подготовки", – сказал Байден.

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Он также защитил своих сотрудников от обвинений в плохой подготовке к дебатам.

"В том, как я готовился, нет ничьей вины, только моя. Никто не виноват, кроме меня", – добавил американский президент.

Также Байден заявил, что не собирается сниматься с выборов на фоне призывов к нему сделать это после провальных дебатов.

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