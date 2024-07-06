Байден заявив, що тільки "Господь Всемогутній" може змусити його знятися з виборів

Президент Сполучених Штатів Джо Байден наголосив, що не збирається зніматися з виборів на тлі закликів до нього зробити це після провальних дебатів із кандидатом від республіканців Дональдом Трампом.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю ABC.

Очільника Білого дому запитали, чи зніметься він з виборів, якщо переконається, що не зможете перемогти Дональда Трампа.

"Якби Господь Всемогутній зійшов і сказав: "Джо, вийди з перегонів", я б вийшов із них. Господь Всемогутній не зійде", – зазначив Байден.

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За його словами, він не думає, що є хтось більш кваліфікований, ніж він, щоб бути президентом США або виграти ці вибори.

На питання, чи впевнений він, що чесний із собою, коли каже, що у нього є ментальні та фізичні здібності бути на посаді ще чотири роки, Байден відповів ствердно.

"Останнє, що я хотів би зробити, це бути не в змозі відповідати цим вимогам. Як кажуть деякі провідні економісти й фахівці з питань зовнішньої політики, якщо я зупинюся зараз, я увійду в історію як досить успішний президент. Ніхто не думав, що я зможу зробити те, що ми зробили", – зауважив президент.

ЗМІ повідомляли, що Байден нібито непублічно допустив вихід з перегонів у США, якщо не переконає громадськість найближчими днями у своїй готовності працювати ще один термін після невдалих дебатів з Дональдом Трампом.

Також неофіційно стало відомо, що десятки демократів у Палаті представників США розглядають можливість підписати лист з вимогою до президента Джо Байдена зняти свою кандидатуру з виборчих перегонів.

Проте у середу Джо Байден запевнив, що не знімається з виборів.

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