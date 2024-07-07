У Франції проходить другий тур парламентських виборів

У Франції в неділю, 7 липня, проходить голосування у другому турі дострокових парламентських виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У другому турі беруть участь усі кандидати, які в першому турі отримали голоси щонайменше 12,5% зареєстрованих виборців. Перемагає той, хто набере найбільше голосів.

Виборчі дільниці у Франції відкриваються о 9:00 з Києвом і працюватимуть до 21:00. Після закриття останньої дільниці очікуються перші екзитполи.

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Після першого туру виборів ультраправій партії "Національне об’єднання", лідеркою якої де-факто є Марін Ле Пен, пророкували абсолютну більшість.

Однак після того, як перед другим туром понад 200 кандидатів з усього політичного спектра погодилися зняти свої кандидатури з виборів, щоб розчистити шлях для тих, хто має кращі шанси перемогти кандидата від "Національного об'єднання" у своєму виборчому окрузі, шанси на отримання ультраправими абсолютної більшості знизились.

Останні опитування свідчать, що "Нацоб'єднання" все ж не отримає абсолютної більшості, що формальний лідер політсили Жордан Барделла називав умовою свого прем'єрства, однак залишиться партією з найбільшим представництвом у парламенті.

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