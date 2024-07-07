Во Франции проходит второй тур парламентских выборов

Во Франции в воскресенье, 7 июля, проходит голосование во втором туре досрочных парламентских выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Во втором туре участвуют все кандидаты, которые в первом туре получили голоса не менее 12,5% зарегистрированных избирателей. Побеждает тот, кто наберет больше всего голосов.

Избирательные участки во Франции открываются в 9:00 по Киеву и будут работать до 21:00. После закрытия последнего участка ожидаются первые экзитполы.

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После первого тура выборов ультраправой партии "Национальное объединение", лидером которой де-факто является Марин Ле Пен, пророчили абсолютное большинство.

Однако после того, как перед вторым туром более 200 кандидатов со всего политического спектра согласились снять свои кандидатуры с выборов, чтобы расчистить путь для тех, кто имеет лучшие шансы победить кандидата от "Национального объединения" в своем избирательном округе, шансы на получение ультраправыми абсолютного большинства снизились.

Последние опросы свидетельствуют, что "Нацобъединение" все же не получит абсолютного большинства, что формальный лидер политсилы Жордан Барделла называл условием своего премьерства, однако останется партией с наибольшим представительством в парламенте.

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