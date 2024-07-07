Вибори у Франції: лідер ультраправих наперед визнав поразку

Лідер правопопулістського "Національного об’єднання", яке вже готувалося формувати уряд, а натомість може опинитися на 3-му місці, фактично визнав поразку – попри історично високі результати політсили.

Як пише "Європейська правда", його слова наводить BFMTV.

Формальний лідер "Нацоб’єднання" Жордан Барделла у перших коментарях після екзитполів фактично визнав поразку.

Хоча партія і отримала історично найвищий результат, він набагато гірший, аніж очікування – у "Нацоб’єднанні" сподівалися навіть на абсолютну більшість, 289 місць, тоді як екзитпол прогнозує їм до 150 мандатів.

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Барделла подякував виборцям за "патріотичний порив".

"Сьогодні "Національне об’єднання" отримало найкращий прорив в історії… На жаль, нечесні альянси цього вечора позбавляють французів політики відновлення. Цього вечора виборчі домовленості кидають Францію в руки крайніх лівих Жана-Люка Меланшона", – заявив Барделла.

Нагадаємо, оприлюднені після закриття дільниць екзитполи прогнозують перемогу альянсу лівих "Новий народний фронт" та друге місце пропрезидентському блоку, тоді як "Національне об'єднання" із соратниками, які вже готувались формувати уряд, опиняється на третьому місці.

Прогнози є сенсаційними, оскільки останні опитування свідчили, що "Нацоб'єднання" якщо і не отримає абсолютної більшості, то все ж стане партією з найбільшим представництвом у парламенті.

У першому турі "Національне об’єднання" та їхні соратники набрали найбільше голосів, зі значним відривом від пропрезидентського блоку.

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