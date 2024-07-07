Лидер ультраправых заранее признал поражение, несмотря на исторически высокий результат партии

Лидер правопопулистского "Национального объединения", которое уже готовилось формировать правительство, а вместо этого может оказаться на 3-м месте, фактически признал поражение – несмотря на исторически высокие результаты политсилы.

Как пишет "Европейская правда", его слова приводит BFMTV.

Формальный лидер "Нацобъединения" Жордан Барделла в первых комментариях после экзитполов фактически признал поражение.

Хотя партия и получила исторически самый высокий результат, он гораздо хуже, чем ожидания – в "Нацобъединении" надеялись даже на абсолютное большинство, 289 мест, а по итогам 2-го тура экзитпол прогнозирует им до 150 мандатов.

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Барделла поблагодарил избирателей за "патриотический порыв".

"Сегодня "Национальное объединение" получило лучший прорыв в истории... К сожалению, нечестные альянсы в этот вечер лишают французов политики восстановления. В этот вечер избирательные договоренности бросают Францию в руки крайне левых Жана-Люка Меланшона", – заявил Барделла.

Напомним, обнародованные после закрытия участков экзитполы прогнозируют победу альянса левых "Новый народный фронт" и второе место пропрезидентскому блоку, тогда как "Национальное объединение" с соратниками, которые уже готовились формировать правительство, оказывается на третьем месте.

Прогнозы являются сенсационными, поскольку последние опросы свидетельствовали, что "Нацобъединение" если и не получит абсолютного большинства, то все же станет партией с наибольшим представительством в парламенте.

В первом туре "Национальное объединение" и их соратники набрали больше всего голосов, со значительным отрывом от пропрезидентского блока.

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