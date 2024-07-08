Результати виборів у Франції: ліві посіли перше місце, ультраправі стали третіми

За підсумками результатів другого туру дострокових парламентських виборів у Франції альянс лівих здобув перемогу, водночас друге місце отримав пропрезидентський блок, тоді як правопопулістське "Національне об'єднання" із соратниками опинилося на третьому місці.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

За даними міністерства внутрішніх справ країни, лівий "Народний фронт" отримав 182 місця, блок пропрезидентських сил Емманюеля Макрона "Разом" – 168, а ультраправе "Національне об'єднання" Марін Ле Пен та її союзників – 143.

Лідер "Нескореної Франції" з альянсу лівих Жан-Люк Меланшон вже заявив, що президент Емманюель Макрон повинен запросити "Народний фронт" керувати країною.

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Голова партії Макрона Стефан Сежурне заявив, що готовий працювати з основними партіями, але виключив будь-яку угоду з політичною силою Меланшона.

Сам президент Франції заявив, що чекатиме, поки новий склад парламенту знайде якусь "структуру", щоб вирішити, яким буде його наступний крок.

Офіційні результати загалом збіглись з результатами екзитполів, які опублікували напередодні.

Вони є сенсаційними, оскільки останні опитування свідчили, що "Нацоб'єднання" якщо і не отримає абсолютної більшості, то все ж стане партією з найбільшим представництвом у парламенті.

У першому турі "Національне об’єднання" та їхні соратники набрали найбільше голосів, зі значним відривом від пропрезидентського блоку.

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