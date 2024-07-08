Результаты выборов во Франции: левые заняли первое место, ультраправые стали третьими

По итогам результатов второго тура досрочных парламентских выборов во Франции альянс левых одержал победу, в то же время второе место получил пропрезидентский блок, тогда как правопопулистское "Национальное объединение" с соратниками оказался на третьем месте.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

По данным министерства внутренних дел страны, левый "Народный фронт" получил 182 места, блок пропрезидентских сил Эмманюэля Макрона "Вместе" – 168, а ультраправое "Национальное объединение" Марин Ле Пен и ее союзников – 143.

Лидер "Непокоренной Франции" из альянса левых Жан-Люк Меланшон уже заявил, что президент Эмманюэль Макрон должен пригласить "Новый народный фронт" управлять страной.

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Председатель партии Макрона Стефан Сежурне заявил, что готов работать с основными партиями, но исключил любое соглашение с политической силой Меланшона.

Сам президент Франции заявил, что будет ждать, пока новый состав парламента найдет какую-то "структуру", чтобы решить, каким будет его следующий шаг.

Официальные результаты в целом совпали с результатами экзитполов, которые опубликовали накануне.

Они являются сенсационными, поскольку последние опросы свидетельствовали, что "Нацобъединение" если и не получит абсолютного большинства, то все же станет партией с наибольшим представительством в парламенте.

В первом туре "Национальное объединение" и их соратники набрали больше всего голосов, со значительным отрывом от пропрезидентского блока.

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