У Норвегії чоловік кинув коктейлі Молотова в королівський палац, його затримали

Поліція Норвегії в понеділок, 8 липня, затримала чоловіка віком за 50 років, який кинув два коктейлі Молотова в будівлю Королівського палацу в Осло.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NRK.

Інцидент стався в понеділок після обіду. Норвезька поліція отримала повідомлення про те, що чоловік кинув дві саморобні бомби у двері в задній частині замку.

Правоохоронці швидко прибули на місце події, загасили пожежу та затримали чоловіка.

Реклама:

Фото: VG

За словами представника поліції Оле Магнуса Даніельсена, затриманий є громадянином Білорусі і перебуває в розшуку в Нідерландах. Поліція працює над тим, щоб з'ясувати, чому чоловік перебуває в Норвегії і чим керувався, коли кинув коктейлі Молотова в палац.

"Коли його заарештували, він мав при собі кілька пляшок з рідиною. Тепер їх аналізом займуться поліцейські вибухотехніки", – додав слідчий поліції Норвегії Андерс Рьоннінг.

За даними NRK, під час інциденту в Королівському палаці перебував член норвезької монаршої сім’ї, але невідомо, хто саме.

Після інциденту Королівський палац Норвегії тимчасово закрився для відвідувачів і призупинив екскурсії, але пообіцяв відновити їх якнайшвидше.

Минулого місяця в Бухаресті затримали іноземця, який кинув у посольство Ізраїлю пляшку із запальною сумішшю, що спричинило невелику пожежу.